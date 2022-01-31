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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da kar yığınları toplanıyor

İHA

Safranbolu'da kar yığınları toplanıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından biriken kar yığınları Safranbolu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, "Uzun süredir görülmediği kadar kar yağışı alan ilçemizde, hayatın normal şartlarda devam edebilmesi için büyük bir özveri ve tam gün mesai anlayışı ile çalışıyoruz." dedi.
Ekiplerin kentin yüksek noktalarından hareketle kar yığınlarını toplamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Köse, "Geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallemizde, hafta sonu da Sadri Artunç, Kırınköy ve Aşağı Tokatlı bölgelerinde yoğun bir şekilde kar toplama devam etti. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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