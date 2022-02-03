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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çaylı, yapılan eleştirilere cevap verdi

İHA

Başkan Çaylı, yapılan eleştirilere cevap verdi

Karabük’ün Yenice ilçesinde geçen hafta meydana gelen yangında itfaiyenin ihmali olduğu yönündeki iddialara karşı Belediye Başkanı Zeki Çaylı, itfaiye teşkilatının görevini yaptığını söyledi.
Yaşanan hiç kimsenin arzu etmediği bir yangın üzerinden siyaset yapmanın ve karalamada bulunmanın insanı vecibelerle uyuşmadığını dile getiren Başkan Çaylı, “Genel olarak tavrımız yaptığımız çalışmalara yapılan eleştirilere cevap vermemek yönündedir. Fakat son yaşadığımız ve 3 daire ile 1 dükkânın yandığı yangın sonrasında getirilen haksız eleştiriler, bilinmeden yapılan yorumlar ve karalamalar kurumumuzu çok incitmiştir ve tahammül sınırını aşmıştır. Bu arkadaşlarımızı sağlıklı bir şekilde vicdanı empati yapmaya davet ediyoruz. Yangının başladığı dairedeki vatandaş bir süre yangına kendi müdahale etmeye çalışmıştır. İhbar kanunen 112 hattı üzerinden yapıldığından dolayı buradaki görevliler , ‘ Merkez Mahallesi Değirmenyanı Mevkii’ diyecek iken , ‘Şirinköy Merkez Camii ‘ diyerek ihbarın yanlış değerlendirilmesine vesile olmuşlardır. Araçlarımız buradan çok hızlı şekilde geri dönmüşler ve kısa sürede yangın yerine ulaşmışlardır. Yangına 4 itfaiye ile müdahale eden ekiplerimizden izinli olan arkadaşlar da dâhil olarak hemen yangın alanına koşmuşlardır. Yangının çıktığı binanın dışı üst düzey yanıcı kimyasal maddeler ile kaplı, içi de cilalı, vernikli, lambir ahşapla kaplı olmasından dolayı yangın hız almıştır. Yan taraftaki evler ahşap eski binadır. Bu ahşap binalar metruk haldeyken bizim dönemimizde onarılmıştır. Dünyanın hiçbir yanında ahşap ve çok hızlı yanıcı özelliği olan kimyasallar kaplı binalarda çıkan yangınları söndürmek mümkün değildir. Amaç, etraftaki evlere yangının sarmamasını engellemektir. Yangının genişlemesini önlemektir. Ahşap binaları söndürmek dünyanın hiçbir yerinde görünmüş bir hadise değildir. Biz, yoğun gayretlerimiz ile bizzat ben de olay mahallinde çalışmaları yönlendirerek yangının yayılmamasını sağladık. Buradaki çalışmalarımıza katkı sağlayan Karabük Belediyesi ve Yenice Orman İşletmesi ile vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza bu vesile ile bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Elimizden gelen gayretleri yapılacak yardımlar noktasında da göstereceğiz. Yangın üzerinden ortamı ne olursa karalama yapanları, bilmeden, görmeden yorum yapanların eleştirilerini kabul etmemiz mümkün değildir. 4 adet itfaiye aracımız ile yetişkin personelimizle her zaman göreve hazırız” dedi.
Çaylı açıklamasında ayrıca, “ Dün bu Yenice ne idi, nasıl bir Yenice bıraktık deme erdemliğini gösteremeyip, bizim hayalimizdeki Yenice’yi düşünemeyip, sadece Zeki Çaylı’yı karalayayım, karşıda ne olursa olsun dirsek temas içinde olurum diyenleri ve yangın üzerinden, bilmeden, görmeden, kulaktan dolma bilgiler ile karalamalarda bulunanları, her zaman çamur at izi kalsın zihniyetinde olanları, şahsım ve çalışanlarımın adına, önce Yüce Allah’ımıza sonra da vicdan sahibi halkımıza havale ediyorum” dedi.

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