Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu: 4 yaralı

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Karabük’te medyana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolda çıkarak elektrik direğe çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük Eskipazar karayolu Acıöz köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Karaağaç (39) idaresindeki 37 ABG 546 plakalı otomobili ile Eskipazar istikametinden Karabük’e seyir halinde iken Acıöz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce elektrik direğine ardından ise tarlaya uçtu. Kazada sürücü Karaağaç ile otomobilde yolcu olarak Nesrin Gökdemir (64), Türkan Karaağaç (39) ve Zümre Karaağaç (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırada otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan telleri sonucu ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü bir şekilde verilirken, enerji hattı ekiplerinin çalışması sonrası tehlike oluşturan elektrik telleri kesildi.

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