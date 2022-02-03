İkinci dönem eğitim öğretim öncesi koordinasyon kurulu toplandı

Karabük’te 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ile Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sunumu ile başlayan toplantıda İl Müdürü Nevzat Akbaş, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı İstatistikleri, Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetleri, Güvenlik Tedbirleri, Covid19 Salgın Dönemi Çalışmaları, Fiziki İmkânların İyileştirilmesi Çalışmaları, Proje Faaliyetleri, Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri ile Sosyal Kültürel ve Sportif Çalışmalar hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler verildi.

Çocukların en değerli varlıklar olduğunu ifade eden Vali Gürel “Eğitim öğretim ikinci dönemi başlıyor, yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak hepimizin görevi. Bir salgın döneminden geçiyoruz, amacımız en az zararla bu süreci atlatmak, son varyantla birlikte salgının yayılım hızı oldukça arttı, maske, mesafe ve hijyen konusunu okullarımızda titizlikle uyguluyoruz. Gözlemlediğimiz kadarı ile küçük çocuklarımızın kurallara dikkatle uyduğunu görüyoruz ama maalesef büyük çocuklarımızda ve gençlerimizde bazı zaaflar görüyoruz, okul idarecilerinden ve velilerden ricamız bu kurallara riayet edilmesi için çocuklarımızı mutlaka uyarmamız gerekiyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarmamız tarafından okullarımızın etrafında istenmeyen olayların oluşmasını önlemek adına personel görevlendirmeleri yapıldı, ilçelerimizde de aynı görevlendirmelerimiz var, idarecilerimizin okul içerisinde ve dışında sahada olmaları oldukça önemli. Öğrencilerimizle sıcak temas kurmalarını herhangi bir olumsuzlukta duyarlı davranmalarını, iletişim ağlarının açık olmasını çok önemsiyoruz. Kantinlerde satılan ürünler, okul servislerinin düzeni, görevli personeller ile diyaloglarının, iletişimlerin olması ayrıca önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın yardımcı kitaplarla ilgili başlattığı oldukça güzel bir çalışma var, hem bakanlığın web sitesinde aylık olarak yayınlanıyor hem de basılı olarak tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de dağıtımı gerçekleştirildi, bunların takip edilmesi önemli bu sayede gereksiz kitap alımının da önüne geçilmiş olacak.” dedi.

20212022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Kurumları Koordinasyon Kurulu Toplantısı sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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