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Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme duruşmayı erteledi Av. Nilda Baltalı: “Türkiye’de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırılmış sebepler gözetilmeden düşük cezalar veriliyor”

İHA

Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme duruşmayı erteledi Av. Nilda Baltalı: “Türkiye’de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırılmış sebepler gözetilmeden düşük cezalar veriliyor”

Karabük’te 12 Mart 2020 yılında anlaşmalı boşandıktan iki gün sonra eşi Vildan Akkaya’yı çalıştığı işyerinde susturucu silahla kafasına sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aydın Yılmaz, akli dengesinin yerinde olduğu yönünde Adli Tıp kurumundan gelen rapora itiraz etti.
Karabük’te 1.5 yıl evli kaldıktan sonrası anlaşmalı boşandığı kocası tarafından 12 Mart 2020 yılında kafasından vurularak öldürülen Vildan Akkaya davasının 6’ıncı duruşması görüldü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Aydın Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken sanık Yılmaz’ın avukatı Buket Barış ile Akkaya ailesi avukatı Nilda Baltalı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Tuğba Özçelik hazır bulundu. Duruşmayı anne Fatma Akkaya ve baba Ramazan Akkaya da takip etti.
Davada söz alan Akkaya ailesinin avukatı Nilda Baltalı, “Biz zaten akli dengesinin yerinde olduğunu antideprasan kullanan herkesin bu şeylerden müzdarip olabileceğini beyan etmiştik. Bunlar bir kişi öldürmek için sebep olamaz. Vildan’ın şikayet dilekçeleri ve kolluk fezlekelerinde Vildan’ın neden şikayetçi olduğu o kadar önemli ki, Sanık ‘ben istersem silaha gerek yok, seni öldürmek istersem her türlü öldürürüm’ şeklinde söylemlerde bulunmuş. Vildan sanığın ağır tahriki altında bile anlaşmalı şekilde boşanmak istiyor. Bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin sanık hakkında tabiki söz konusu değildir. Sanık hiçbir şekilde pişmanlık emaresi göstermemiştir” dedi.

“Akıl raporuna itiraz etti”
Mahkemeye, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlanan sanık Aydın Yılmaz ise savunmasında, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen akli dengesi yerinde olduğu yönünde gelen rapora kabul etmediğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar vererek, davayı 18 Mart tarihine erteledi.
Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Nilda Baltalı, Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 6. Celsesi görülen davada karar beklediklerini ancak sanığın Akıl sağlığı raporuna itiraz ettiğinden 18 Mart tarihine ertelendiğini söyledi.
Av. Baltalı, “ Adli Tıp raporunda katil Aydın Yılmaz’ın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cinayeti işlemekten mesul tutulabileceği yönünde rapor geldi. Biz Vildan Akkaya’nın kasten tasarlanarak planlı bir şekilde öldürüldüğünü savunuyoruz. Dosyadaki bilgilerde bu yönde. Türkiye’de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırılmış sebepler gözetilmeden düşük cezalar veriliyor. Biz hem Vildan’ın ailesi olarak hem de ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ olarak buna artık son verilmesini istiyoruz. Bir çok kadın cinayetinde emsal kararlar alındı. Tasarlanarak kasten öldürülmesi yönünde karar verilmesi durumunda Vildan’ın katil zanlısı ömür boyu hapiste kalacak. Biz artık öldürülen kadınların en ağır cezalarla katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde ihmal unsuru bırakılmaksızın cezalandırılması gerekiyor. Çünkü Vildan daha önce iki kere uzaklaştırma kararı talep etmiş ve devlete bu şahsı beni öldürecek beni koruyun demiş. Biz bu yüzden katilin en ağır cezayı hak etiğini düşünüyoruz” dedi.

“Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez”
Gözü yaşlı anne Fatma Akkaya ise, mahkeme salonunda kızının resmi ile birlikte katılarak katilin en ağır ceza alarak müebbetini istediğini ifade ederek, “Benim kızım seviyorum diyor. Çiçekle gelmesi lazım iken, elindeki tabancaya susturucu takıp yanına gitmiş. Çalıştığı işyerine arka kapıdan gelerek kızımın kafasına direk sıkmış. Tabancaya susturucu takan bir insan benim akli dengem yerinde değil diyor ama akli dengesi yerinde. Benim kızım bundan anlaşmalı boşandı ve 3 kere uzaklaştırma aldı ama hala peşini bırakmadıydı. Bu katilin yüzünden eşim üç kere kalp krizi geçirdi, beyin kanaması geçirdi. Onun yüzünden bizim psikolojimiz bozuldu. O cezaevinde nefes alıyor, benim yavrum toprakların altında, nefes alamıyor. Bu katilleri cezaevinde çıkarmasınlar ömür boyu burada çürüsünler” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.
Ne olmuştu
Olay, 12 Mart 2020 tarihinde Karabük’ün Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta bulunan pizza dükkanında meydana gelmişti. Aydın Yılmaz, 1.5 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmalı boşandığı eşi Vildan Akkaya’yı dükkanın arka kapısından girerek kafasına ateş ederek ağır yaralamış ve Akkaya kaldırıldığı hastanede 6. günün sonunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan Yılmaz polis ekiplerince kıskıvrak yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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