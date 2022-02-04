Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz



Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, boşandığı Vildan Akkaya'yı (37) başından vurarak öldüren Aydın Yılmaz'ın (43) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Yılmaz, duruşmada mahkeme heyetine sunulan 'akıl sağlığı yerinde' raporuna karşı çıkarak, "Gelen raporu kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Rapora itiraz etmek istiyorum" dedi.

Olay, 12 Mart 2020'de meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı duruşmayla devam edildi. Sanık Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı.

'RAPORU KABUL ETMİYORUM'

Aydın Yılmaz, mahkeme heyetine sunulan 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz ederek, "Gelen raporu kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben rapora itiraz etmek istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Aydın Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

'KASTEN, PLANLI BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ'

Akkaya ailesinin avukatı Nilda Baltalı ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz, karar verilmesini bekliyorduk. Adli tıp raporunda katil Aydın Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cinayeti işlemekten mesul tutulabileceği konusunda bir rapor bekleniyordu. Bu rapor geldi. Rapor istediğimiz gibi sonuçlandı. Biz, Vildan'ın kasten, planlı bir şekilde öldürüldüğünü savunuyoruz. Dosyadaki bilgiler de bu yönde. Türkiye'de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırıcı sebepler gözetilmeden çok düşük cezalar veriliyor. Biz hem Vildan'ın ailesi olarak hem de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak buna artık son verilmesini istiyoruz. Birçok kadın cinayetinde emsal kararlar alındı. Tasarlanarak kasten öldürülmesine karar verilmesi durumunda Vildan'ın katili ömür boyu hapiste kalacak. Bunun çok büyük önemi var bizce. Bu yüzden tasarlamanın unsurlarının gerçekleştiğini söyledik. 18 Mart'taki duruşmamızda artık savcı mütalaasını verecek, esas hakkındaki mütalaasında Vildan'ın öldürülmesinin ne şekilde gerçekleştiğini değerlendirecek ve karar verilecek. Biz artık öldürülen kadınların katillerinin en ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'O CEZAEVİNDE NEFES ALIYOR, YAVRUM TOPRAK ALTINDA'

Vildan Akkaya'nın annesi Fatma Akkaya ise "Kızımı 'Seviyorum' diyor, sevmiyor. Seven kişi çiçekle gelir, tabancayla gelmez. Tabancaya susturucu takmış. Benim kızımı arka kapıdan girip kafasına sıkmış. Taksiyle gelmiş. Taksici orada bekliyor, oradan kaçacaktı. Benim oğlum orada yakalamasa kaçıp gidecekti. 'Akli dengem yerinde değil' diyor fakat akli dengesi yerinde. Benim kızım anlaşmalı boşandı. 3 kez uzaklaştırma aldı. Kızımın peşini bırakmadı. Bizim psikolojimiz bozuldu. O cezaevinde nefes alıyor, benim yavrum toprakların altında nefes alamıyor. O katil yaşıyor. Bu katilleri çıkarmasınlar. Ömür boyu çürüsün orada" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-02-04 16:57:25



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