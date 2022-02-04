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Karabük’ün nüfusu binde 23 oranında artarak 249 bin 287 oldu

İHA

Karabük’ün nüfusu binde 23 oranında artarak 249 bin 287 oldu

TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Karabük’ün nüfusu bir önceki yıla göre binde 23 oranında artış göstererek 249 bin 287’ye yükseldi.
Türkiye nüfusu, 2021 sonuçlarına göre 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, Karabük’te ise 2020 yılında 243 bin 614 olan nüfus 5 bin 673 kişi artarak 2021 yılında 249 bin 287’ye yükseldi.
Karabük’ün 249 bin 287 olan genel nüfusunun 124 bin 524’ü erkek ,124 bin 763’ünü ise kadın nüfusu oluşturdu.
2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla 4 bin 165 kişi artış ile 135 bin 351 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde 2 bin 204 195 kişi artışla 69 bin 449 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 167 kişi azalışla 8 bin 409 kişi, Eskipazar ilçesinde 36 kişi azalarak 12 bin 550, Ovacık ilçesinde ise 231 kişi azalarak 3 bin 674 ve Yenice ilçesinde ise 262 kişi azalarak nüfusu 19 bin 854 kişi olarak gerçekleşti.
Öte yandan 2020 yılında 9 bin 443 yabancı uyruklunun yaşadığı Karabük’te bu sayı 2021 yılında 10 bin 727’ye yükseldi.

“En çok Karabüklü İstanbul ve Ankara’da yaşıyor “
Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Karabük nüfusuna kayıtlı 195 bin 461 kişi ise Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşıyor. ADNKS sonuçlarına göre Karabük nüfusuna kayıtlı olan 193 bin 461 kişiden 95 bin 44’ü İstanbul’da, 22 bin 530’u Ankara, 16 bin 560’ı Kocaeli, 12 bin 388’i ise Zonguldak’ta yaşıyor.
'Diğer İllerde Yaşayan Karabüklüler'
Adana: 377, Adıyaman: 49, Afyonkarahisar: 254, Ağrı: 100, Aksaray: 100, Amasya: 195, Antalya: 3 bin 215, Ardahan: 22, Artvin: 74, Aydın: bin 24, Balıkesir: bin 352, Bartın: 2 bin 274, Batman: 84, Bayburt: 35, Bilecik: 342, Bingöl: 64, Bitlis: 83, Bolu: 3 bin 90, Burdur: 100, Bursa: 3 bin 710, Çanakkale: 728, Çankırı: bin 382, Çorum: 171, Denizli: 456, Diyarbakır: 256, Düzce: bin 79, Edirne: 739, Elazığ: 112, Erzincan: 82, Erzurum: 232, Eskişehir: 857, Gaziantep: 316, Giresun: 112, Gümüşhane: 61, Hakkari: 93, Hatay: 2 bin 621, Iğdır: 50, Isparta: 203, İzmir: 4 bin 68, Kahramanmaraş: 122, Karaman: 99, Kars: 91, Kastamonu: 2 bin 111, Kayseri: 566, Kilis: 46, Kırıkkale: 152, Kırklareli: 551, Kırşehir: 66, Konya: 896, Kütahya: 356, Malatya: 168, Manisa: 965, Mardin: 160, Mersin: 501, Muğla: bin 293, Muş: 60, Nevşehir: 91, Niğde: 62, Ordu: 274, Osmaniye: 155, Rize: 112, Sakarya: 2 bin 330, Samsun: 807, Şanlıurfa: 203, Siirt: 72, Sinop: 251, Şırnak: 172, Sivas: 138, Tekirdağ: 4 bin 207, Tokat: 157, Trabzon: 303, Tunceli: 60, Uşak: 83, Van: 242, Yalova: 699 ve Yozgat: 156.

“Karabük’te en çok Kastamonu, Bartın ve Çankırılı ikamet ediyor”
TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden 83 bin 34 kişiden 14 bin 657’si Kastamonu, 9 bin 936’sı Bartın, 8 bin 684’ü Çankırı, 4 bin 763’ü Zonguldak, 3 bin 382’si Bolu ve 2 bin 936’sı ise Trabzon nüfusuna kayıtlı bulunuyor. En çok Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Zonguldak nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği Karabük’te en az ise 29 kişi ile Yalovalı ve 47 kişi ile Hakkarili bulunuyor.
TÜİK ADNKS verilerine göre Karabük’te ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımları şöyle sıralandı:
“Adana: 649, Adıyaman: 352, Afyonkarahisar: 416, Ağrı: 995, Aksaray: 285 , Amasya 569, Ankara: 2 bin 97, Antalya: 181, Ardahan: 284, Artvin: 747, Aydın 277, Balıkesir: 423, Bartın: 9 bin 936, Batman: 163 , Bayburt: 300, Bilecik: 197, Bingöl: 169, Bitlis: 298, Bolu: 3 bin 382, Burdur: 141, Bursa: 643, Çanakkale: 152, Çankırı: 8 bin 684, Çorum: bin 321, Denizli: 241, Diyarbakır: 408, Düzce: 500, Edirne: 112, Elazığ: 461, Erzincan: 250, Erzurum: bin 547, Eskişehir: 410, Gaziantep: 445, Giresun: 827, Gümüşhane: 662, Hakkari: 47, Hatay: 728, Iğdır: 125, Isparta 241, İstanbul: 925, İzmir: 354, Kahramanmaraş: bin 20, Karaman: 133, Kars: 545, Kastamonu: 14 bin 657, Kayseri: 808, Kilis: 74, Kırıkkale: 531 , Kırklareli: 101, Kırşehir: 576, Kocaeli: 332, Konya: bin 197,Kütahya: 261, Malatya: 677, Manisa: 348, Mardin: 387, Mersin: 561, Muğla:132, Muş: 258, Nevşehir: 291, Niğde 480, Ordu: bin 223, Osmaniye: 380, Rize: 479, Sakarya: 581, Samsun: bin 748, Şanlıurfa 558, Siirt: 166, Sinop bin 469, Şırnak: 94, Sivas: bin 860, Tekirdağ: 132, Tokat: 706, Trabzon: 2 bin 936, Tunceli: 82, Uşak: 99, Van: 640, Yalova: 29, Yozgat: 776 ve Zonguldak 4 bin 763."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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