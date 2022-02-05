Tarihi ilçede yer alan cam teras yenilenerek sezona hazırlanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası bakım ve onarım işlemleri ile yeni sezona hazırlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2012 yılında inşa edilen cam seyir terasında incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Uzun, cam terasta bakım onarım ve tadilat çalışmalarıyla alakalı ihalenin yapıldığını ifade etti. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve Türkiye’nin ilk cam terası olma özelliğine sahip bölgenin en gözde turizm alanı olan Safranbolu’da yer alan İncekaya Cam seyir terasında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının startını vermek üzere olduklarını belirten Uzun, “31 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ihale ile cam seyir terasının çehresini değiştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde ilimiz geneli etkili olan kar yağışı sonrasında kafe kısmında bulunan kapalı alanda sıkıntılar meydana geldi. Bunun yanında teras üzerindeki camlarında tadilat görmesi gerekiyordu. Yaptığımız ihale neticesinde hızlı bir çalışmayla seyir terasını eskisinden daha iyi hale getirerek faaliyete açmayı planlıyoruz” dedi.

Uzun’a cam seyir terasında gerçekleştirdiği incelemede Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip, İnşaat Mühendisleri Bahadır Erbey ve Harun Doğan eşlik etti.

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