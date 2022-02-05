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Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki gösterdi

İHA

Karabük'te belediye otobüsünde maskesini takmayan kadına diğer yolcular tepki gösterdi.

Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki gösterdi

Karabük’te belediye otobüsünde maskesini takmayan kadına diğer yolcular tepki gösterdi.
Omicron varyantıyla tırmanışa geçen korona virüs salgınına karşı kurallardan biri olan maskenin önemi son günlerde yine ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son açıkladığı 392,82 vaka oranı ile haftalık vaka sayısının 977’ye yükseldiği Karabük’te bazı kişilerin maske kuralını hiçe saymaya başladığı görüldü. KarabükSafranbolu seferini yapan belediye otobüsüne binen bir kadın, maskesiz bir şekilde yolculuk etmek istedi. Diğer yolcuların uyarılarına rağmen maskesini takmayan kadını fark eden otobüs şoförü, aracı terminal durağında durdurarak durumu polise bildirdi. Diğer yolcularla da tartışan kadın otobüsten indirilerek, polis tarafından dakikalarca uyarıldı. Sonunda maske takmaya ikna olan kadının otobüsü bekletmesine sinirlenen bir yolcu, “Niye taktın ya takmasaydın” diye tepki gösterdi. Kadının maskeyi takmasının ardından otobüs yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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