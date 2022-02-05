İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar

İHA

İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.
Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasındaki 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Törene Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Genel Sekreter Hicret Bozoklu ve Çelikoğlu Demir Çelik sahibi Remzi Özçelik katıldı.
Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel törende yaptığı konuşmada, “Kısa süre önce başlattığımız örgütlenme çalışmaları neticesinde tespitimizi ve yetkimizi aldık. Bu süreçte çalışanların demokratik haklarına saygı duyan hoşgörüyle karşılayan Remzi Özçelik’e teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte toplu sözleşme masasında da bizimle beraber ortaya koyduğumuz tüm talep ve isteklere olumlu yaklaşarak, bugün Çelikoğlu’nda bayram havasında bir toplu sözleşme olması için elinden geleni yapan, katkı veren Remzi Çelikoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum. Burada artık sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduğunu, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da beraber çalışacağız. Çelikoğlu’nun daha çok üretmesi ve kazanması için hep beraber el ele vereceğiz. Biz artık şunu biliyoruz, Çelikoğlu kazanıyor, emekçiler ve işçiler de kazanıyor. Bunun için bu bayram havasındaki toplu iş sözleşmesinin Çelikoğlu işletmesine, çalışanlarına ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“İlk toplu sözleşme olduğunun göz önüne alındığında, çalışma hayatına örnek olabilecek nitelikte bir toplu sözleşme” diyen Özçelik İş Sendikası Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ise, “Öncelikle işvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun, yasalara uygun bir davranış sergiledi. Ülkemizin gerçekleri hepimiz biliyoruz. Birçok işletme sendikaya üye oldu diye işçilerin işten atıldığı bir dönemde, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü sendikalı olduğu bir dönemde, Çelikoğlu işverenimiz büyük bir özveri ve anlayış göstererek, sendikanın burada örgütlenmesine irade göstermiş, örgütlenmeyi kabul etmiş, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına müsaade göstermiş ve büyük bir anlayışla barış süreci içerisinde burada toplu sözleşmeye ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.
Karabük’e örnek olacak bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme ile birlikte yüzde 87 civarında ücret artışı sağlanırken, Çelikoğlu çalışanlarının en düşük taban maaşı 5 bin 300 TL oldu. Sözleşme ile birlikte yılda 4 defa olmak üzere 3 bin TL ikramiye almaya hak kazanan işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında da 2 bin TL ikramiye verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki gösterdi
YEREL HABERLER Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki ...
Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
YEREL HABERLER Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
Tarihi ilçede yer alan cam teras yenilenerek sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi ilçede yer alan cam teras yenilenerek sezona ...
Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz
YEREL HABERLER Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' ...
Karabük’ün nüfusu binde 23 oranında artarak 249 bin 287 oldu
YEREL HABERLER Karabük’ün nüfusu binde 23 oranında artarak 249 bin ...
Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' raporuna itiraz
YEREL HABERLER Eski eş cinayeti sanığından 'akıl sağlığı yerinde' ...
Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle gelir, susturucu silahla gelmez” Vildan Akkaya cinayetinde mahkeme duruşmayı erteledi Av. Nilda Baltalı: “Türkiye’de kadın cinayetlerinde maalesef ağırlaştırılmış sebepler gözetilmeden düşük cezalar veriliyor”
YEREL HABERLER Kızı katledilen acılı anne : “Seven insan çiçekle ...
Prof. Dr. Akdur: "Sigara ve alkol kullanımı kanser açısından risk faktörleridir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akdur: "Sigara ve alkol kullanımı kanser ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlık toplantısı ...
İkinci dönem eğitim öğretim öncesi koordinasyon kurulu toplandı
YEREL HABERLER İkinci dönem eğitim öğretim öncesi koordinasyon ...
Karın ağırlığına dayamayan 4 köy evinin çatısı çöktü Kar kütlesi altında kalan bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karın ağırlığına dayamayan 4 köy evinin çatısı ...
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak ...
Başkan Çaylı, yapılan eleştirilere cevap verdi
YEREL HABERLER Başkan Çaylı, yapılan eleştirilere cevap verdi
Özçelik -İş Sendikası’ndan Bayraktar’a ziyaret
YEREL HABERLER Özçelik -İş Sendikası’ndan Bayraktar’a ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.