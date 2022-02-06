TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ağrı 1970 spor: 6

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TFF 3. Lig 3.Grup 21. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 spor’a 60 mağlup oldu



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Sabit Selvi xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mehmet Ali Vardar xx

Kardemir Karabükspor: Halit x, Sezer x, Doğukan xx (Emir dk. 88 ?), Melih Berat x, Serkan x,Ahmet Enes x (Furkan Can dk. 61 x), Furkan Övün x, Ali Kemal x, Mustafa Akca xx, Seyithan x, Yasin x (Hasan dk. 68 x)

Ağrı 1970 spor: Sefa xx, Can xx, Uğur xx (Mehmet dk. 78 xx), Önder xx, Oğulcan xx (Mücahit dk. 78 xx), Burak xx (Haluk dk. 68 xx), Ali xx (Kaan dk. 46 xx), Seyit xx, Muhammet xx, Oğuzhan xx, Furkan xx (Serhat dk. 68 xx)

Sarı Kart: Ali Kemal, Sezer (Karabükspor)

Goller: Uğur (dk. 2), Önder (dk. 59 ve 64), Haluk (dk. 73 ve 83), Serhat (dk. 89) (Ağrıspor)

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