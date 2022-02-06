Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Eflani ilçesinde bir sokak köpeğinin boynuna takılan çöp kutusu kapağını gören vatandaşlar durumu belediye personeline bildirdi. Ekiplerin yardım etmeye çalışmasına rağmen kaçan köpek üçüncü gün sonunda yakalandı. Boynundaki cisim kesilerek kurtarılan köpek özgürlüğüne kavuşturuldu.

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