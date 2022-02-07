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Yerli aşı Turkovac Karabük’te uygulanmaya başladı Vatandaşların tercihi yerli aşı Turkovac oluyor

İHA

Yerli aşı Turkovac Karabük’te uygulanmaya başladı Vatandaşların tercihi yerli aşı Turkovac oluyor

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli Covid19 aşısı Turkovac, Karabük’te uygulanmaya başlandı.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’nın duyurusunun ardından Karabük’te bugün itibariyle yerli Covid19 aşısı olan Turkovac hastanelerde uygulanmaya başladı. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hastaneye başvurarak aşılarını yaptırıyor.
İHA Muhabirine konuşan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, “Korona virüsle mücadelede en etkili olan aşı konusunda Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Turkovac aşısını bugün itibariyle hastanede uygulamaya başladık. Halkımızın rağbeti baya iyi. Halkımızın rağbet etmesini de istiyoruz. Çünkü vakalar dünyada, ülkemizde ve ilimizde de yüksek. Bu vakaların hastanemizi etkilememesi yoğun bakımlarımızdaki yatak sayılarının dolmaması açısından aşının olması çok önemli bizim için” ifadelerini kullandı.
“Şuanda hastanemizde Covid19 lu hastalarımızın tedavisi devam etmektedir” diyen Yılmaz, şunları söyledi: “Omicron varyantının da bulaştırıcılığı fazla olduğu için bulaşıcılığı devam etmekte ama biz aynı anda hem sağlık hizmetimizi hem de Covid19 lu hastalarımıza tedavilerini aksaklık olmadan devam ettiriyoruz.”
Aşı olmayanları aşı olmaya davet eden Sağlık Hizmetleri Müdürü Sibel Uzun ise şuana kadar yapılan aşılarda komplikasyon gelişen hastanın olmadığını söyledi.
Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlar da yerli ve milli olmasından dolayı Turkovac’ı tercih ettiklerini dile getirdiler.

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