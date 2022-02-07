Meteoroloji’de Batı Karadeniz’e yoğun kar yağışı uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji’de Batı Karadeniz’e yoğun kar yağışı uyarısı

İHA

Meteoroloji’de Batı Karadeniz’e yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz’de yer alan 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıda, 8 Şubat Salı gününden itibaren Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un iç kesimlerinde 20 santim üzerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Açıklamada, yağışların 10 Şubat Perşembe sabahına kadar iç kesimlerde yoğun şekilde olacağını, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiği ifade edilerek, “Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının 10.02.2022 Perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde (150200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını, anlık meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi Senegalli öğrencilerin şampiyonluk gözyaşları
YEREL HABERLER Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini ...
Yerli aşı Turkovac Karabük’te uygulanmaya başladı Vatandaşların tercihi yerli aşı Turkovac oluyor
YEREL HABERLER Yerli aşı Turkovac Karabük’te uygulanmaya ...
Senegal devlet televizyonu RTS, belgesel için KBÜ’de
YEREL HABERLER Senegal devlet televizyonu RTS, belgesel için KBÜ’de
Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı
YEREL HABERLER Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye ...
Keltepe Kayak Merkezi tatilin son gününde ziyaretçi akınına uğradı Yüzlerce kayaksever Keltepe Kayak Merkezi’nde buluştu
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi tatilin son gününde ziyaretçi ...
TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ağrı 1970 spor: 6
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ağrı 1970 spor: ...
İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar
YEREL HABERLER İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza ...
Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki gösterdi
YEREL HABERLER Otobüste maske takmayan kadına yolcular tepki ...
Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
YEREL HABERLER Eriyen kar heyelana neden oldu, duvarlar yıkıldı
Tarihi ilçede yer alan cam teras yenilenerek sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi ilçede yer alan cam teras yenilenerek sezona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.