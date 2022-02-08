El Bab şehidi Aytekin için mevlid-i şerif okutuldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin(27) şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda geçen sene şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Umut Aytekin’in şahadetinin 5. yılı dolayısıyla mevlidi şerif okutuldu. Karabük Mahallesi Bahattin Gazi Camiinde okutulan mevlidi şerif programına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra kurum müdürleri ile şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetinin ardından şehit İstihkam Uzman Onbaşı Aytekin ve tüm şehitler için dua edildi.

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