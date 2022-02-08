İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor

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Karabük’te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci günde devam etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Voleybol Şampiyonası Karabük’te dün başladı. Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda ikinci günde devam eden mücadeleler şu şekilde sonuçlandı: “İstanbul Sessizler 30 Muğla Ortaca İşitme Engelliler, Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler 30 Karşıyaka İşitme Engelliler, Gölcük İşitme Engelliler 30 Muğla Ortaca İşitme Engelliler, İstanbul Sessizler 30 Karşıyaka İşitme Engelliler”

Şampiyona yarın oynanacak olan İstanbul Sessizler Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler, Karşıyaka İşitme EngellilerGölcük İşitme Engellilerin mücadeleleri ile sona erecek.

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