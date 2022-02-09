Safranbolu’daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2021 yılında yapımı tamamlanarak belediyeye devredilen su arıtma tesisi tam kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu halkına çok daha temiz su içirebilmek amacı ile çalışmaların sürdüğü tesisin kent için önemli olduğunu Belediye Başkanı Elif Köse, “Tesisi devraldıktan hemen sonra mevcut ekipmanımıza daha modernlerini de ekledik. Tesisin günlük kapasitesi 35 bin metreküptür. Arkadaşlarımız günlük olarak gerekli tüm analiz ve testleri yapıyorlar” dedi.

Suyun insan hayatının en önemli unsurlarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Köse, “Müdürlüğümüzde tamamen alanında profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Hiçbir detayı atlamadan, olabildiğince dikkatli bir şekilde ilçe halkına en kaliteli suyu vermek için mesai harcıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.