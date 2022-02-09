Kaldırım taşıyla camı kırılan kargo şubesinden hırsızlık kamerada



Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, kaldırım taşıyla camını kırıp kargo firması şubesine giren hırsızlık şüphelisi, 300 lira ve personel eşyalarını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin 2 dükkanın daha camını kırdığı, içeriden eli boş çıktığı görüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 'Üreten Eller' satış mağazası ile mobilya mağazasına camlarını kaldırım taşı ile kırarak giren hırsızlık şüphelisi, dükkanlardan eli boş çıktı. Daha sonra aynı caddedeki kargo firması şubesine girmeyen çalışan şüpheli, kapıyı açamayınca yine kaldırım taşı ile camları kırdı. Şüpheli, kasadaki 300 lira ile personel eşyalarını çalıp, kaçtı. Sabah işe geldiklerinde camlarının kırık olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

'KARGOLARIMIZDA EKSİK YOK'

Kargo bayisi sorumlusu Adem Kiraz, "Sabah 8 civarında komşumuz aradı. 'Dükkanınızın camı kırık' dedi. Hızlı bir şekilde geldik. Hemen kamera kayıtlarına baktım. 04.22'de kapının camını kırmış. Yaklaşık yarım saatte içeride kalmış. İçeride bir miktar bozuk paralar vardı, almış. Personelimizin kişisel eşyaları vardı, almış. Kargolarımızda bir eksik yok. Tam bir sayım yapamadık. Sayımı yaptıktan sonra zararımızı öğreneceğiz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-02-09 15:02:56



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