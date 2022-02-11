TSO'dan Mesleki, Teknik Eğitim ve Liseler Tanıtım eki

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) Ekonomi Karabük İşbirliğiyle yayımladığı 30 sayfalık "Mesleki, Teknik Eğitim ve Liseler Tanıtım" eki Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bir programla sunuldu.

Toplantıda, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, mesleki ve teknik eğitimin önemine ve geleceğin mesleklerine vurgu yaptığı bir sunum gerçekleştirdi.

Karabük TSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, mesleki ve teknik eğitim hakkındaki eki neden hazırladıkları ve verdikleri öneme değindiği bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Bilindiği üzere Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 1954 yılında kurulduğu günden itibaren mesleki ve teknik eğitimin üzerine eğilmiş, destekçisi ve hamisi olmuş bir sivil toplum kuruluşu oldu. Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 'Güçlü Türkiye’nin yolu, Üreten Türkiye’den geçer' diyoruz. Dünyayla rekabet konusunda ilerlemeci adımlar atan ülkemizi daha hızlı kalkındırmak için çocuklarımızı mesleki ve teknik okullara yönlendirmek ise Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitimdeki önceliklerimiz arasında. Bu nedenle program sonunda sizlere dağıtılacak ekleri hazırladık. Başta rehber öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi çok kıymetli. Aileleri, ilgili ve yetenekli öğrencileri meslekiteknik liselere yönlendirmeleri, önlerindeki büyük istihdam ve kaliteli yaşam fırsatlarını göstermeleri yetişmiş insan kaynağının artmasını hızla sağlayacaktır" dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üngören de başlattıkları mesleki eğitim programıyla mesleki eğitim diploması alınabildiğinden ve sadece 1 aylık süreçte bu eğitimlerden fayda sağlayacak 1205 öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar ise modern teknolojinin getirdiği çalışma evrimi sayesinde son 20 yılda ekonominin hızla geliştiğini ve sektörde yükselmek için meslekiteknik eğitimin çok değerli olduğunu, istihdamın bu eğitim alanından geçtiğini, öğrencilere sürekli öğrenmelerinin ve yeni beceriler geliştirmelerinin yaşamlarını değiştireceğini anlattı.

Program bitiminde salonu dolduran öğrencilere ve kendilerine eşlik eden psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerine Karabük TSO ve Ekonomi Karabük tarafından hazırlanan ekler takdim edildi.

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