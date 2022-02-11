Eflani’de toplanan kar yığınları dereye dökülüyor

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Eflani ilçesinde kepçe yardımıyla cadde, sokak ve kaldırımlardan toplanan kar yığınları kamyonlara doldurularak derelere dökülüp, toprağın suya doyması amaçlanıyor.

Karabük’ün en soğuk ilçesi olan Eflani’de kar yağışı çok etkili oldu. Kar küreme araçlarıyla köy yolları açılırken, kent merkezinde yağışın durmasının ardından kar yığınları meydana geldi. Eflani Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlardan topladıkları karları kamyonlara doldurup, derelere dökmeye başladı. Yapılan uygulama ile toprağın suya doyması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.