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Karabük’te 1113 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Futsal Okul Sporları Genç Erkekler ve Kızlar grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Genç Erkekler ve Kızlar Futsal Grup müsabakaları Karabük’te başladı. 20 farklı ilden 23 takımın katıldığı müsabakalar 13 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Yeni Mahalle Spor Salonu ve Safranbolu Spor Salonunda organizasyonun ilk gününde oynanan karşılaşmalarda kıyasıya mücadele yaşandı.

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