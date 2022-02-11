Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ava gittiği arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Aralık ayında Refik Akça isimli şahıs arkadaşıyla birlikte ava gitti. İddiaya göre, yanında bulunan arkadaşının tüfeği henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu Akça yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınana Akça 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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