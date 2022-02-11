Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi bir ayda bin 400 yeni üye yaptı

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi yaklaşık bir ay gibi sürede 5 iş yerinde yetki tespiti alırken bin 400’e yakın yeni üye yaptı.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi yaklaşık bir ay önce bölgedeki haddehanelerde başlattığı sendikal örgütlenme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Alter Demir Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde çalışan 159 içinin yeterli çoğunluğunu üye yapan sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bugün itibarı ile yetki tespitini aldı.

Çağ Çelik D.Ç., Çelikoğlu D.Ç., Işık Çelik ve Boskay Metal haddelerinde de sendikal örgütlenme yapmayı başaran Yılmaz başkanlığındaki Özçelik İş Sendikası ilk toplu iş sözleşmesini Çelikoğlu D.Ç. ile imzalamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz “Bölgemizdeki haddehanelerde çalışan kardeşlerimizi sendikamızın çatısı altında görmek bizi fazlasıyla memnun ediyor. Tek amacımız var, daha fazla üretmek, daha fazla kazandırmak ve daha fazla kazanmak. Allah’ın izni ile zamanla bölgemizde, kendi iş kolumuzda faaliyet gösteren tüm işyerlerinde yetkili sendika olarak toplu iş sözleşmelerimizi yapacağız. Haddehanelerde çalışan çelik işçisi kardeşlerimizin ücretleri ve gelirleri hak ettikleri yönde artacak. İşyeri barışının olduğu, yüzlerin güldüğü mutlu çalışan ve huzurlu işyeri anlayışını taşıyoruz” dedi.

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