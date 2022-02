Prof. Dr. Cengiz, “Koronavirüs hamileler için de büyük riskler taşıyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz, Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin doğumun gerçekleştiğini ve çok özel bir dönem olan hamilelik sürecinde tüm anne adaylarının sağlıklarına büyük özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Hamilelik sürecince düzenli olarak yapılan doktor kontrolünün önemini vurgulayan Cengiz, "Anne ve bebekte ortaya çıkan kansızlık, bebeğin anne karnında oksijensiz kalması, annenin gebelik zehirlenmesi, erken doğum ve 'düşük doğum ağırlıklı' bebek doğumu gibi anneyi ve bebeği olumsuz etkileyen hastalık ve durumlar düzenli hekim kontrolüyle fark edilip önlem alınabilen durumlardır" diye konuştu.

Hamilelik döneminde anne adaylarının dikkat etmeleri gereken çok önemli konular olduğunu ifade eden Cengiz, şu uyarılarda bulundu: "Korona virüs, hamileler için de büyük riskler taşımaktadır. Anne adayları temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda çok ama çok özenli olmak zorundadırlar. Zira hem kendilerinin sağlığı hem de doğacak bebeklerinin sağlığı açısından anne adaylarının çok dikkatli olmaları gereken bir pandemi sürecini yaşıyoruz. O nedenle gebeliğin ilk 3 ayından sonra korona virüs aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü gebe bir kadının korona virüse yakalanması bazen yoğun bakımı gerektirecek kadar ağır geçmekte ve can kaybı bile yaşanabilmektedir. Gebelik öncesi ve gebelik döneminde beslenme dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Bebeğin doğum ağırlığı, vücut ve beyin gelişimi ile genel sağlığının, annenin beslenmesiyle yakın ilişkisi vardır. Beslenme bozukluklarına bağlı olarak hamile kadınlarda demir eksikliği anemisi yani kansızlık, kan hücrelerinin yapımında gerekli olan folik asit eksikliği ve bebeğin zihinsel gelişiminde rol oynayan besin yetersizlikleri de görülebilmektedir. Önlem olarak yeterli beslenmenin yanı sıra gerekli vitamin, folik asit ve demir tedavisini de önermekteyiz.”

Anne adaylarının gebelik öncesi ve gebelik döneminde sigara ve alkolü kesinlikle kullanmaması gerektiğini dile getiren Cengiz, “Sigaradan hem aktif hem de pasif içici olarak uzak durmalıdır. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki anne adayları ve doğacak bebekleri için de çok önemli ve çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Hamilelik süresince ilaç kullanımı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Doktorun bilgisi dışında ilaç kullanımı önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Gebelik sırasında hatta gebelikten önce tarama testleri de önemlidir. Burada söz ettiğimiz gebelikte rutin istenen 2'li ve 3'lü testler değildir. Troit fonksiyon testleri, açlık kan şekeri, kan sayımı gibi tetkiklerin yanı sıra toksoplazma ve kızamıkçık geçirip geçirmediği ile ilgili testlerin de yapılması gerekmektedir. Toksoplazma anne karnındaki bebekler açısından da büyük riskler taşımaktadır. Toksoplazma gebeliğin ilk döneminde özellikle ilk 3 ayda geçirildiğinde fetüs dediğimiz doğacak çocuğa geçtiğinde, çocukta beyinde, kalpte ve gözde anomalilere neden olabilmekte, kronikleştiğinde ise gebelik kayıplarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla toksoplazma gebelikte yapılacak tarama testleri arasında kesinlikle yer almalıdır. Özellikle kedi cinsi hayvanlar bulaşta rol oynamakla birlikte, özellikle iyi pişmemiş et ve çiğ etle yapılan çiğ köftenin yenmesi de bulaşta etken olmaktadır. Bu tabi ayrı bir konu olup teşhis tedavi ve yönetiminin özel ilgi alanım olduğunu söylemeden geçemeyeceğim” ifadelerini kullandı.

