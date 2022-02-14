Omicron varyantı Karabük’te hızla yayılıyor, haftalık vaka sayısı 2 bin 700'e yükseldi

Yeni tip korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı 2 bin 700’e yükseldi.

Halkın sağlığını korumak ve Covid19 ile mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırıldığı kentte yeni yıl itibariyle Omicron varyantı ile birlikte vaka sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka oranı tablosunda Karabük 1088,61’lik oranla yeniden vaka yoğunluğunun en çok artış yaşadığı 10 il arasında yer aldı. 249 bin 287 nüfusa sahip Karabük’te haftalık vaka sayısı 2 bin 712, günlük vaka sayısı 387’ye yükseldi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulduğu kentte hızlı vaka artışı tedirgin ederken İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından hatırlatma dozu aşılarının ihmal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kentte vaka sayılarındaki artışın nedeninin kurallara uyulmadığından kaynaklandığını ifade eden Özgür Öztürk, “Millet eskisi gibi kurallara uymuyor, maskeleri çıkardılar. Ya burunlarının altında yada hiç takmıyorlar. Herkesi aşıya çağırıyorum. Aşıya rağbet göstermelerini diliyorum” dedi.

Kendisinin kurallara uyduğunu ifade eden Öztürk, 3 doz aşı olduğunu söyledi.

Omicron varyantının çok bulaşıcı olduğunu ve artışında bundan dolayı gerçekleştiğini dile getiren Yaşar Toker ise, aşılarını yaptırmasına rağmen Covide yakalandığını belirterek, “Çok hafif şekilde atlattık. Aşının yüzde yüz koruyucu olduğuna inanıyorum. Kendimden biliyorum. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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