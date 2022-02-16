Kaymakam Erdem, heyelan bölgelerini inceledi

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Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, kar yağışı sonrası meydana gelen heyelan alanlarında incelemelerde bulundu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde eriyen kar yağışı sonrası bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi. İlçe Kaymakamı Yasin Erdem heyelan bölgelerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgiler aldı. Tedirgin olan vatandaşlarla da konuşan Erdem, bölgelerde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

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