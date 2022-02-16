Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

İHA

Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

Karabük Defterdarı Osman Kocaş, 2021 yılında il genelinde vergi tahsilat oranının yüzde 211,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş’dan 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kocaş, defterdarlığın gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2021 yılında bütçe geliri olarak 2 milyon 429 bin 308 TL tahakkuk gerçekleştiğini, 1 milyon 849 bin 161 TL tahsilat gerçekleştirildiğini, tahsilat oranı olarak ise yüzde 76 oranının yakalandığını kaydetti.
Vergi gelirleri olarak ise 2021 yılında 2 milyar 496 milyon 308 bin TL tahakkuk, 1 milyar 977 milyon 984 bin TL tahsilat gerçekleştirilerek tahsilat oranının yüzde 79.2 olduğu ifade eden Koçaş, “İlimizin son beş yıllık cari tahakkuk tahsilat değerlendirmesi yapıldığında yüzde 79,2 ortalama oranı ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 74,5 oranının üstünde olduğu görüldü. Ayrıca 2017, 2019, 2021 yılları kaynak tabanlı tahsilat hedefgerçekleşmeleri değerlendirildiğinde yüzde 59,6 ortalama ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 48,0 oranının üstünde olduğu görülüyor” dedi.
Karabük Defterdarlığı için merkez ve ilçeler olarak 2021 yılında vergi tahsilatında konulan hedefin 934 milyon 425 bin TL olarak belirlendiği, merkez ve ilçeler olarak Karabük Vergi Dairesi için konulan hedef 878 milyon 607 bin 229 TL, tahsilat gerçekleşmesi ise 1 milyar 770 milyon 590 bin TL olarak gerçekleşerek tahsilat hedefinin yüzde 234 olduğunu kaydeden Kocaş, "Safranbolu Vergi Dairesinin tahsilat hedefinin yüzde 107,2, Eskipazar Mal Müdürlüğünün yüzde 125,5, Eflani Mal Müdürlüğünün yüzde 91,9, Yenice Mal Müdürlüğünün yüzde 113,3 ve Ovacık Mal Müdürlüğünün ise tahsilat oranın yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. İl geneli olarak yüzde 211,7 tahsilat oranı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.
Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan vergi denetimleri hakkında da bilgiler veren Koçaş, 7326 sayılı bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa hakkında da bilgi verdi.
Koçaş, toplam yapılandırılacak miktarın 445 milyon 68 bin 890 TL olduğunu, toplam yapılandırılan kamu alacaklarının 233 milyon 124 bin 244 TL olduğunu, yapılan tahsilatın ise 57 milyon 754 bin 51 TL olduğunu, dolayısıyla yapılandırma başvuru oranının yüzde 52, yapılandırılan alacaklarda da tahsilat oranının yüzde 25 olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu'da kurslar başladı
YEREL HABERLER Safranbolu'da kurslar başladı
Kaymakam Erdem, heyelan bölgelerini inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Erdem, heyelan bölgelerini inceledi
Kadınlara KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kadınlara KADES anlatıldı
112'yi en çok sevgilisinden ayrılan sarhoşlar meşgul ediyor Karabük'te 1 yılda yapılan 303 bin çağrının yüzde 76'sı asılsız çıktı 112 Çağrı karşılayıcı Begüm Tabak : " Sevgilisiyle kavga edip, alkol alıp burayı rahatsız ediyorlar"
YEREL HABERLER 112'yi en çok sevgilisinden ayrılan sarhoşlar meşgul ...
Karabük'te 330 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Karabük'te 330 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Safranbolu'da "Genç Vizyon Buluşmaları"
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Genç Vizyon Buluşmaları"
Karabük’te yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek sokağa terk edildi
YEREL HABERLER Karabük’te yasaklı ırk pitbull cinsi yavru köpek ...
Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı Çalışanlar önce neye uğradıklarını şaşırdı ardından kahkaya boğuldular
YEREL HABERLER Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine ...
Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Satırla kendini yaralayan kadın 1 aydır verdiği yaşam ...
Hediye edilen pusetle 11 yıl sonra dışarı çıktı
YEREL HABERLER Hediye edilen pusetle 11 yıl sonra dışarı çıktı
Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı Eve giren bekçi ‘Ateşle yaklaşmayın’ notu ile birlikte radyoloji uzmanının cansız bedeni ile karşılaştı
YEREL HABERLER Ailesi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı Eve giren ...
Karabük’te marketlerde KDV denetimi başladı
YEREL HABERLER Karabük’te marketlerde KDV denetimi başladı
Omicron varyantı Karabük’te hızla yayılıyor, haftalık vaka sayısı 2 bin 700'e yükseldi
YEREL HABERLER Omicron varyantı Karabük’te hızla yayılıyor, haftalık ...
Karabük’te trafik kazası: 10 yaralı Otomobilin çarptığı ve içersinde ceza infaz koruma memurlarının bulunduğu araç takla attı
YEREL HABERLER Karabük’te trafik kazası: 10 yaralı Otomobilin ...
Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel, Hadrianoupolis Antik Kenti'ni ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.