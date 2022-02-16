Karabük’te vergi tahsilat oranı yüzde 211,7 olarak gerçekleşti

Karabük Defterdarı Osman Kocaş, 2021 yılında il genelinde vergi tahsilat oranının yüzde 211,7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş’dan 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kocaş, defterdarlığın gelir birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar sonunda 2021 yılında bütçe geliri olarak 2 milyon 429 bin 308 TL tahakkuk gerçekleştiğini, 1 milyon 849 bin 161 TL tahsilat gerçekleştirildiğini, tahsilat oranı olarak ise yüzde 76 oranının yakalandığını kaydetti.

Vergi gelirleri olarak ise 2021 yılında 2 milyar 496 milyon 308 bin TL tahakkuk, 1 milyar 977 milyon 984 bin TL tahsilat gerçekleştirilerek tahsilat oranının yüzde 79.2 olduğu ifade eden Koçaş, “İlimizin son beş yıllık cari tahakkuk tahsilat değerlendirmesi yapıldığında yüzde 79,2 ortalama oranı ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 74,5 oranının üstünde olduğu görüldü. Ayrıca 2017, 2019, 2021 yılları kaynak tabanlı tahsilat hedefgerçekleşmeleri değerlendirildiğinde yüzde 59,6 ortalama ile defterdarlık ortalaması olan yüzde 48,0 oranının üstünde olduğu görülüyor” dedi.

Karabük Defterdarlığı için merkez ve ilçeler olarak 2021 yılında vergi tahsilatında konulan hedefin 934 milyon 425 bin TL olarak belirlendiği, merkez ve ilçeler olarak Karabük Vergi Dairesi için konulan hedef 878 milyon 607 bin 229 TL, tahsilat gerçekleşmesi ise 1 milyar 770 milyon 590 bin TL olarak gerçekleşerek tahsilat hedefinin yüzde 234 olduğunu kaydeden Kocaş, "Safranbolu Vergi Dairesinin tahsilat hedefinin yüzde 107,2, Eskipazar Mal Müdürlüğünün yüzde 125,5, Eflani Mal Müdürlüğünün yüzde 91,9, Yenice Mal Müdürlüğünün yüzde 113,3 ve Ovacık Mal Müdürlüğünün ise tahsilat oranın yüzde 50,2 olarak gerçekleşti. İl geneli olarak yüzde 211,7 tahsilat oranı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

Vergi Dairesi bazında ödeme emri tebliğ sonuçları ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan vergi denetimleri hakkında da bilgiler veren Koçaş, 7326 sayılı bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa hakkında da bilgi verdi.

Koçaş, toplam yapılandırılacak miktarın 445 milyon 68 bin 890 TL olduğunu, toplam yapılandırılan kamu alacaklarının 233 milyon 124 bin 244 TL olduğunu, yapılan tahsilatın ise 57 milyon 754 bin 51 TL olduğunu, dolayısıyla yapılandırma başvuru oranının yüzde 52, yapılandırılan alacaklarda da tahsilat oranının yüzde 25 olduğunu dile getirdi.

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