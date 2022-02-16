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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan başkan Sözen’e teşekkür

İHA

Muhtarlardan başkan Sözen’e teşekkür

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Ovacuma bölgesi köy muhtarları İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’i ziyaret etti.
Safranbolu İlçesine bağlı Ovacuma bölgesindeki köy muhtarları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. İstek ve taleplerini de ileten muhtarlar ilgi ve alakaları için Başkan Sözen’e teşekkür ettiler.
Safranbolu İlçemize bağlı Ovacuma bölgesindeki köy muhtarlarının gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözen, “Devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi gören, demokrasimizin ayrılmaz parçası, kıymetli mesai arkadaşlarım muhtarlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili her türlü sorun ve sıkıntının takipçisi olmaktalar. Bizlerde muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz, bundan sonra da bu gayretlerimiz artarak devam edecektir. Bizim gerçekleştirmek istediğimiz ve özveriyle üzerinde durduğumuz hedefimiz şehirde ne varsa köylerimizde de o olacaktır. Bilindiği üzere hava şartlarından dolayı Ovacuma bölgemizdeki konkasörün çalışmalarına ara verilmişti. Hava şartları normale döndüğünde oradaki konkasörümüz faaliyete geçerek köylerin ihtiyacı karşılanmış olacak.2022 yılında asfalt programı kapsamında 8 8.50 km arası sıcak asfalt serimi hedefliyoruz. Siz mesai arkadaşlarımla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak bölgemiz için daha iyi,daha güzel ve daha doğru hizmetler yapacağız.Bu azim ve kararlılıkla Ovacuma bölgemizdeki köylerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı, üst yapı çalışmalarımız muhtarlarımızın istekleri ve imkanlar doğrultusunda devam edecektir” dedi.
İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ziyaretin sonunda Ovacuma bölgesindeki eksiksiz katılım sağlayan 15 köy muhtarına ayrı ayrı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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