Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından "tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine" yönelik yapılan operasyon kapsamında ilçedeki sanayi sitesinde H.G.'ye (49) ait işyerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel başı, 3 adet taş obje, 77 adet metal obje ve 43 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, H.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.