Karabük'te Okullararası Bocce Petank İl Birinciliği

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile okul sporları organizesinde "Okullararası Bocce Müsabakaları" yapıldı.

Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi Bocce sahasında düzenlenen ve 2 hafta süren müsabakalara yaklaşık 350 sporcu katıldı. Madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda dereceye girenlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özcan, TBBDF İl Temsilcisi Hasan Turma, Okul Sporları Tertip Komitesi üyeleri ile antrenör, sporcu ve hakemlerin katılımıyla düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

Müsabakalar sonunda küçük kızlarda Şehit Mehmet Esen Ortaokulu, Küçük Erkeklerde Karabük Atatürk Ortaokulu, Yıldız kızlarda Emek Ortaokulu, Yıldız erkeklerde Kartaltepe Ortaokulu, genç kızlarda 75. Yıl Anadolu Lisesi ve genç erkeklerde Eskipazar Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Müsabakalarda başarılı olan okullar, grup müsabakalarında Karabük’ü temsil edecekler.

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