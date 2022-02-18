Karabük'te 20 gram uyuşturucu madde yakalandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe merkezinde yürütülen istihbari çalışma neticesinde S.G (38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.G gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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