Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda üzerinde 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilçe merkezinde yürütülen istihbari çalışma neticesinde C.Ö (35) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram toz esrar ile 5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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