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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

İHA

Karabük’te yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonucu Karabük Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı etkili oluyor.
Yetkililer akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışının gece yarısına kadar tipi şeklinde devam edeceğinden, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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