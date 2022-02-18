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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri

İHA

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji işbirliğiyle "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek.

Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji işbirliğiyle "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek.
Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer, özellikle demir ve çelik sektöründe öncü olan ve Türkiye’nin ihracatında çok büyük rolü olan Karabük için enerji ve çevrenin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Karabük’ün bu rolünde harcadığı kaynakları daha verimli kullanabilmesi ve doğasına sahip çıkması için "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" seminerinin önem arz ettiğini ifade eden Biçer, "Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen iklimsel değişimler, çevresel etkiler, enerji darboğazı, artan maliyetlerle mücadele, sadece politika yapıcıların değil bizler gibi kurum ve kuruluşlarının atacağı adımlarla da mümkündür. Sanayide verimliliğin artırılması mikro ölçekte firmalara, makro ölçekte de ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır. Sanayicilerimiz için enerji verimliliği yatırımlarında yol gösterici olmak, hibe ve destek mekanizmalarının yanında özel sektör finansmanı gibi farklı alternatiflerin de resme dâhil edilerek kapsamlı bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir" dedi.
23 Şubat'ta Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek seminerde; Enve Enerji Genel Müdürü Cem Karabal, Enspire Enerji Çözümleri Direktörü Volkan Gerdan, Arçelik Kıdemli Solar Enerji Uzmanı Ersin Keş, TemsanTürkiye Elektromekanik sanayi A.Ş İş Geliştirme ve Teklif Hazırlama Daire Başkanı Murat Altınordu, Turseff Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu ve QuickCarbon Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeynep Durak konuşmacı olarak yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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