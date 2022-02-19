TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Fethiyespor: 3

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Ali Gün xx, Miraç Berk Kölemen xx
Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Doğukan xx (Tevfik dk. 81 ?), Melih Berat x (Hasan dk. 81 ?), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Övün x, Ali Kemal x, Davut x (Furkan Can dk. 81 ?), Seyithan x, Yasin x
Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xx, Onur xx, Özgür xx, Kadir xx, Serdar xx (Maksut dk. 83 ?), Talha xx (Onur dk. 78 x), Umut xx (İbrahim dk. 73 x), Ali Han xx (Berkin dk. 83 ?), Burak xx, Serhan xx (Cihad dk. 73 x)
Goller: Burak (dk. 10), Talha (dk. 45+5), Ali Han (dk. 73) (Fethiye)
Sarı kartlar: Ali Kemal Yılmaz, Seyithan (Karabükspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.