Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor Köpekten kurtardığı kedi ile temizlik görevlisinin dostluğu Onu görünce omzuna çıkıp caddeleri birlikte gezerek temizlik yapıyor

Karabük’te köpekten kaçan sokak kedisini kurtaran belediye temizlik görevlisinin arasında oluşan dostluk insanın içini ısıtıyor. Sabahları temizlik görevlisini görünce omzuna çıkan kedi, onunla birlikte sokak ve caddeleri gezerek temizlik yapıyor.

Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle birlikte çevre temizliği yapması bir vatandaşın cep telefonunu yansıdı. Omzunda kediyle birlikte cadde sokakları temizleyen Karagöz, dostlukların 2 ay önce başladığını ve kendini görünce hemen yanına gelerek ağaca tırmanır gibi omzuna çıktığını söyledi.

Temizlik görevlisi Mustafa Karagöz, köpekten kaçan sokak kedisini kurtardıktan sonra dostluklarının başladığını kaydederek, “Temizlik yaptığım bölgede beni gördüğü zaman yanıma gelerek, ağaca tırmanır gibi omzuma çıkıyor. Onunla birlikte bende temizliğe devam ediyorum. Hayvanları hiç kıramıyorum, omuza çıkınca onu kovalamak istemedim. Ben de onunla birlikte çalışmaya devam ettim” dedi.

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