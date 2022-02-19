Omzuna çıkan kediyle sokakları süpürdü



Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK Belediyesi temizlik personeli Mustafa Karagöz (49), omzuna çıkan kediyi indirmeyip sokakları temizlemeye devam etti. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sosyal medyada ilgi gördü. Karagöz, "Ağaca tırmanır gibi çıktı üstüme" dedi.

Karabük Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Mustafa Karagöz, sorumluluk bölgesi olan Kayabaşı Mahallesi'nde işine başlamadan önce gördüğü kediyi sevdi. Kedi, daha sonra sokakları süpüren Karagöz'ün omzuna tırmandı. Karagöz, bir süre omzunda kediyle sokakları süpürdü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Hayvanları sevdiğini söyleyen Mustafa Karagöz, "Kediyi gördüğümde, işe başlamadan önce sevdim biraz. İşe başladıktan sonra birden sırtıma atladı. Ağaca tırmanır gibi çıktı üstüme. Çevredekiler de beni çekmiş. Sırtıma çıktığında nasıl olsa keyfi yerine gelince iner, diye düşündüm. Uzun süre sonra sırtımdan indi. Hayvanları seviyorum. Hayvanlara eziyet etmemek lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-02-19 17:14:59



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