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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

İHA

Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından 1620 Şubat tarihleri arasında Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 50 ilden 500 sporcu katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi. 13 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Şampiyona ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 5 gün boyunca 50 ilden 500'e yakın sporcuya ev sahibi yaptıklarını belirtti.
Güven, sportif organizasyonların Karabük'ün tanıtımına katkı sağladığını ve sporculara iyi bir ev sahipliğini yaptıklarına inandıklarını söyledi.
İstanbul’dan katılarak 80 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Murat Taş, ilk Türkiye Şampiyonluğu yaşadığını, hedefinin ilk önce Avrupa daha sonra olimpiyat olduğunu kaydetti. Taş, ünlü boksör Mike Tyson’u kendisine örnek aldığını dile getirdi.
66 kiloda Türkiye şampiyonu olan ve altın madalya aldığı için mutlu olduğunu aktaran Özbek Türk ise, antrenmanlarda çok verimli çalıştıklarını kaydederek şunları söyledi: “Hak ettiğimi düşünüyorum. Güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Daha önce 2 kez Türkiye şampiyonu olmuştum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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