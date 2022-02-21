Safranbolu Belediyesi kaldırım ve yolları onarıyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde kaldırım yenileme, bordür döşeme, yol bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, rutin hizmetlerin yanı sıra acil bakım ve onarım gerektiren mekanlara ivedilikle müdahale edildiğini ifade etti. Başkan Köse, “Müdürlüklerimiz, haftalık olarak çalışma programı yapıyor. Programa bağlı kalmaya da gayret gösteriyorlar. Bunun haricinde ise vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda acil yapılması gerekenleri tamamlıyorlar" dedi.

15 Temmuz Mahallesi’nde göçen yolun bakım ve onarımın kısa sürede tamamlandığını aktaran Köse, "Ekiplerimiz, olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale ederek yolu yeniden kullanıma kazandırma amacındalar. Bununla beraber yine bir gurup personelimiz de tamir gerektiren kaldırımlarda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu anlamda tüm personelime kolaylıklar diliyor, desteklerini esirgemeyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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