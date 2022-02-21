Safranbolu’da hizmet içi eğitimler devam ediyor

Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü gözetiminde uzman eğitimcilerin verdiği hizmet içi eğitim programları devam ediyor.

Birçok iş alanında önem arz eden konuda verilen eğitim programı Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Standart Dosya Planı ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar, Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet, Devlet memurları Disiplin Yönetmeliği ve Kamuda Disiplin Uygulamaları, Etkili İletişim ve Beden Dili gibi eğitimler verilirken, eğitimlerin daha değişik programlarla da devam edeceği bildirildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Değişen ve gelişen hizmet anlayışı konusunda bilgi kazanmak ve bu süreçte etkili ve verimli olabilmek, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmak için eğitim seminerlerine ihtiyaç var” dedi.

Belediyede personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için yapılan hizmet içi eğitimin öneminin her geçen gün biraz daha arttığını ifade eden Başkan Köse, “Başarılı ve daha bilinçli personelle gerçekleştirilmesi mümkün olan hizmetlerde tecrübe ve eğitimin payı oldukça önemli. Bu eğitim ve inancı verebilmek için yapılan seminerler uygulamalarımızdan birisi. Bu tür eğitimlere 2022 yılı içerisinde devam edeceğiz" diye konuştu.

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