Karabük'te Vali Gürel'den heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığı köyde inceleme



Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesi Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi´ndeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Gürel konutların nereye yapılacağı konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, "17 haneyi boşalttık. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız" dedi.

Yenice´ye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi´nde sağanak sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine dün jandarma ve AFAD ekipleri köye geldi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Vatandaşlar, yakınlarının yanına gitti.

21 AİLE YAŞIYOR

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Son dönemde yağan yoğun kar ile beraberinde yağmur yağışı sonrası eriyen karla birlikte zeminde yaşanan yumuşamadan dolayı bir hareketlenme var. Herhangi bir can kaybımız yok. 17 hanemizi etkileyen heyelan riski var. Tespit ettiğimiz 17 haneyi boşalttık. Buralarda 21 aile yaşıyor. Onlar boşaltıldı. Akrabalarının evlerine ya da kiraladığımız yerlere yerleştiriyoruz. Kısa sürede burada neler yapılabileceğini tespit edip ona göre vatandaşlarımızın çözümünü devlet olarak üretmiş olacağız" dedi.

`ERKEN TESPİTLE EVLERİ HIZLICA BOŞALTTIK´

Vatandaşlara kalıcı çözüm bulmak için çalışmaları devlet olarak üreteceklerini ifade eden Gürel, "Elektriği vereceğiz. Suyla alakalı sıkıntı var. Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz, bunun yanında konutlar nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız. Şükürler olsun, hiçbir can kaybı ve yaralanma yok. Erken tespit ile evleri hızlıca boşalttık. Bu bölgenin yarısından çoğunu etkileyen bir heyelan tehlikesi var" diye konuştu.

Gürel, bölgenin yarısından fazlasını etkileyen bir hareketlenme olduğunu vurgulayarak, afet bölgesi ilan edilmesi konusundaki kararı muhtemelen alacaklarını kaydetti.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-02-21 17:21:51



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