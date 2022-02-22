Karabük Valiliği’nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

Karabük Valiliği, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için son müracaat tarihinin 28 Şubat olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları için elektronik ortamda TSE’ye müracaat etmelerinin gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütleler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Karabük Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna başvurmaları gerekiyor” denildi.

Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununca cezalı duruma düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2022 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.”

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