MÜSİAD Covidli hastalar için su bağışında bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Covid19 nedeniyle tedavi gören hastalar için hastaneye kolilerce su bağışında bulundu.
MÜSİAD Karabük Şubesi, Covid19 nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan hastalar için su yardımı yaptı. Kolilerce sular hastane yetkililerine teslim edilirken, Başhekim Doç.Dr. Nihat Yılmaz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal’a teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.