Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 21 oldu, afetzedelere psikososyal destek sağlanıyor

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Valiliği, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde 3 gün önce meydan gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısının 21’e yükseldiğini, afetzedelere de psikososyal destek sağlandığını duyurdu.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde Geçtiğimiz Pazar günü gece yarısı başlayan heyelan etkili olmaya devam ediyor. Yollarda ve bahçelerde yarıkların ve göçüklerin her geçen gün arttığı heyelan bölgesinde ASDEP ekipleri tarafından afetzedelere psikososyal destek sağlandı. Heyelandan etkilenmeyen bölgeye elektrik verilirken AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.