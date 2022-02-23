Mühendis adayları yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı için çalışmalar yapıyor

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla İnsansız Hava Araçları üzerinde çalışmalar yapıyor.

Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören üniversite adayları öğrencilerin eğitim hayatlarında üniversite ve meslek seçimlerine yardımcı olmak amacıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) tanıtım etkinliği düzenlendi. Lise son sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarında doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, üniversiteli öğrenciler TEKNOFEST’e katılmak üzere yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere anlattı.

Ventus İHA Takımı Elektrik Kaptanı Akın Avcı, bu yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmasına benzerlerinin çok az ülke tarafından yapılan Delta Kanat Modeli İHA ile katılacaklarını söyledi.



“Elektronik alanda geliştirmek istediğimiz kendi ESC’mizi üretmek”

Delta Kanat Modelinin en önemli özelliğinin hafif ve hızlı olması olduğunu kaydeden Avcı, “Bu sene elektronik alanında geliştirmek istediğimiz milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak kendi Electronic Speed Controller’i (ESC) üretmek. Ekibimizdeki 3 elektronikçi arkadaşımızla beraber bu ESC’yi gerçekleştirdiğimiz zaman sıfırdan üretilmiş araçla tasarımı kendimize ait olan sistemi kurmuş olacağız. Yazılım alanında ise kendi görüntü işlev sistemimiz kurarak yerdeki cisimleri sıfırdan tanıyan bir sistem kuracağız” dedi.

Avcı, ilk hedeflerinin TEKNOFEST 2022’de finalist olmak ve yarışmayı kazanmak olduğunu dile getirdi.

Delta kanat modelinde çalışırken en zorlandıkları bölümün materyalleri bulmak olduğunu belirten Avcı, “Dünyada çok az ülkenin bu alanda çalıştığı bir kategori olduğu için. Sistemlerimiz çok yeni. Hatta mekanik anlamdaki sistemi arkadaşlarımız deneme yanılma yoluyla yaklaşık 20 kere uçuş yaptıktan sonra doğru sistemi bulabildik. Uçağımız uçar vaziyette kendini kanıtlamış durumda. Uçağımız şuanda pilot tarafından uçuruluyor ama gerekli maddi kaynakları bulduğumuz zaman otonom olarak uçuşlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.



“Genç mühendis adayları ile beraber çalışıyoruz”

Sabit kanatlarda Delta tipi İHA’nın şuanda dünyada 3 ülke tarafından yapıldığını aktaran Avcı, “Bunlarda çok yüksek maliyetlere çıkartılan uçaklar. Bunların en önemlisi Amerika’nın elinde bulunduğu raptorlar. Bizim ülkemizde de BAYKAR şirketi bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bizde kendi elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bizim önümüze çıkan en büyük sorun maddi külfetleri. Sponsorluk ülkemiz için önemli bir kapı. Yatırımcıların bu alana verdikleri desteklerle birden çok BAYRAKTAR şirketi çıkabilir, buna inanıyoruz. Genç mühendis adayları beraber çalışıyoruz. Tek istediğimiz maddi olarak destek olunması” ifadelerine yer verdi.

İHA üzerine çalışma yapan başka bir takım olan ASPAR’ın kaptanı Hatice Yıldırım ise geçtiğimiz 3 yılda katıldıkları TEKNOFEST’te başarılı bir performans gösterdiklerini, zaman farkıyla sıkıntı yaşadıkları için geride kaldıklarını ifade etti.

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