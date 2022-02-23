Başkan Köse’den 7 mahalleye 7 park müjdesi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da 7 mahalleye 7 konsept park yapılacağını söyledi.

Dünya Miras Kenti Safranbolu’da, ilçeyi güzelleştirme çalışmalarını sürüyor. Başkan Köse, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamada, 7 mahalleye 7 konsept park yapılacağını söyledi.

Barış, İsmetpaşa, Bağlarbaşı, Esentepe, Cemal Caymaz, 15 Temmuz ve Babasultan Mahallelerine çok amaçlı, vatandaşların rahatça dinlenebilecekleri, gençlerin ve çocukların eğlenebilecekleri alanların bulunduğu yeni parkların projelerinin hazırlandığını kaydeden Başkan Elif Köse, “Parklar özelliği olan parklar. Örnek verecek olursak: Esentepe Mahallemizde yapımına başlayacağımız park insanlarımızın keyifle oturabileceği, içerisinde yürüyüş alanları ve piknik alanları olan, kardeş Belediye Çankaya Belediyesinin katkıları ile aynı zamanda içerisinde ‘Halkın Bakkalı’ ismimde bir de büfesi olan bir park olacak” dedi.

Halkın Bakkalı’nda tamamen doğal ürünlerin satışa sunulacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Diğer mahallelerimize de böyle güzel ve çok amaçlı parkları kazandıracağız. Parkların aynı zamanda bu bölgelere hareketlilik getireceğine de inanıyorum. Her zaman belirttiğimiz üzere, amacımız bizlere miras bırakılan bu güzel kente en güzel ve en iyi hizmeti verebilmek. Bu düsturla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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