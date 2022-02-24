Safranbolu’da Gündüz Çocuk Bakımevi inşaatı devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenle temeli atılan, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin önemli vaatlerinden biri olan Gündüz Çocuk Bakımevi’nin inşaatı devam ediyor.

Biri bodrum olmak üzere 4 katlı inşa edilecek olan kreşte; 7 sınıf, 2 uyku odası, 2 oyun odası, 1 yemekhane ve 1 etkinlik odası ile yaklaşık 100 öğrenciye hizmet verilecek. Bakımevinin bağışçısı Osman Yeşilyurt'un annesi ve Rahmetli Fazlı Yeşilyurt'un eşi Rahmetli Nazmiye Yeşilyurt'un ismini yaşatacak bina, bin 447 metrekare alana sahip olacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin çehresini değiştirmeye, Safranbolu ve Safranbolu halkına hizmete devam ettiklerini söyledi. Verdiği sözlerin arasında bulunan ve tamamlandığında ilçeye yakışacak modernizasyon ve güzellikteki kreş inşaatının hızlı bir şeklide ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Başkan Köse, “Projesini Safranbolu Belediyesi İmar Müdürlüğümüz ve Çankaya Belediyesi’nden gelen teknik ekiple birlikte hazırladığımız bina, tamamlandığında Safranbolulu annelerin hayatlarını kolaylaştıracak ve geleceğin teminatı çocuklara hizmet verecek. Belediye olarak vatandaşlarımızla birlikte Safranbolu için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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