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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor

İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çemci Köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair istihbarat aldı. Yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli malzemelerle yakalandı.
Şahısların araçlarında yapılan aramada jeneratör, hilti, makaralı seyyar kablo, ip, kazma, kürek, internet kablosu ve 2 adet hilti ucu ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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