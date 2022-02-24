Karabük’te hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı

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Karabük’te farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3’ünün ifadesi alındıktan sonra 5 kişinin de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, “İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” denildi.

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