Karabük’te 4 bin 203 esnafa 16 milyon 685 bin TL gelir kaybı desteği sağlandı

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, kentte 4 bin 203 esnafa 16 milyon 685 bin TL gelir kaybı desteğinin sağlandığını belirtti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Feridun Karataş’tan 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Karataş, 2021 yılında bin 823 kişinin hakem heyetine müracaat ettiğini, 2 bin 272 karar çıktığını bu kararların bin 263’ünün tüketici lehine, 903’nün tüketici aleyhine, 106’sının ise görevsizlik kararı verildiğini ifade etti.

Ticari işletmeleri Covid19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında esnaflara kira desteği sağlandığını aktaran Karataş, “İlimizde kira desteğinden faydalanmak üzere 2 bin 669 müracaat oldu. Bin 158 esnafa 1 milyon 951 bin 418 TL destek sağlandı. Ayrıca yine 3323 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gelir kaybı yaşayan esnaflara destek sağlanırken 4 bin 203 esnafa 16 milyon 685 bin TL gelir kaybı desteği sağlandı.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince 146 milyon 633 bin 765 TL kredi kullandırıldığını kaydeden Karataş, Kooperatifçilik Destek Programı kapsamında ortaklarının çoğunluğunun kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kentte bulunan 2 kadın girişim ve üretim ve işletme kooperatifine 150 bin TL ve 88 Bin 550 TL mal ve ekipman alımlarına ilişkin hibe desteği yapıldığını dile getirdi.

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